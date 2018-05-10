Сбербанк снова кредитует малый и средний бизнес



Сбербанк и министерство экономического развития РФ подписали дополнительное соглашение о предоставлении льготных кредитов под 6,5% до пяти лет субъектам малого и среднего предпринимательства в приоритетных отраслях.

Заключенное соглашение позволит выдать до 15,5 млрд рублей до конца года. Из них 6,6 млрд уже было выдано в течение первых месяцев действия соглашения.

– Новая программа Минэкономразвития показала себя как эффективный инструмент поддержки субъектов МСП. С его помощью кредитование малого и среднего бизнеса стало значительно доступнее, а значит, у малых компаний появилась больше возможностей для создания и сохранения тысяч рабочих мест в регионах, – отметил вице-президент Сбербанка Андрей Шаров.

СПРАВКА:

ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50 % уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50 % акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуется более 145 млн клиентов в 20 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 15 тысяч точек обслуживания.

Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае, Турции и других странах.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.