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Сбербанк продолжает работу над кредитными предложениями
По инф. Телеинформа   
04 Мая 2018 г.
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sberbank
Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам и обновил тарифную сетку. Теперь стоимость кредита зависит от его суммы. Диапазон снижения в зависимости от суммы кредита составил от одного до восьми процентных пунктов.

Максимальное снижение составило 8 п.п. для кредитов от 1 миллиона рублей. Теперь процентная ставка на них фиксированная для всех категорий клиентов и составляет 11,9 % годовых на сумму от 1 млн рублей. Снижение ставки для кредитов на сумму от 300 тысяч до 1 миллиона рублей составило 1-4 п.п., новые ставки – 11,9-15,9 %. Ставки на суммы 30-300 тысяч рублей останутся неизменными и составят 12,9-19,9 %.

Также в настоящее время для своих зарплатных клиентов Сбербанк увеличил максимальную сумму кредита – с 3 до 5 миллионов рублей и снизил минимальный возраст заемщика с 21 года до 18 лет.

Изменения касаются потребительских кредитов без обеспечения.

– В период проведения акций мы заметили, что внимание к кредитам на суммы свыше 300 тысяч рублей растет. Отвечая на потребность клиентов, мы решили изменить ценообразование для стандартной продуктовой линейки. Теперь процентная ставка будет зависеть от суммы кредита постоянно, а не только в период проведения акций. Также для наших зарплатных клиентов мы снизили возраст заемщиков и увеличили максимальную сумму кредита. Предложенные условия призваны сделать более доступным наше предложение и поддержать высокий спрос на потребительские кредиты в целом, который мы наблюдаем с начала 2018 года. За первый квартал мы выдали рекордные 313,6 млрд рублей, что на 75% больше аналогичного периода предыдущего года, – сказал управляющий директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков.

В Сбербанке отсутствуют какие-либо комиссии по кредиту, а предложение по страхованию жизни, которое является добровольным, не влияет на размер процентной ставки по кредитному договору.

Подробнее с новыми условиями кредитования можно ознакомиться на сайте Сбербанка в разделе потребительского кредитования.

СПРАВКА:

ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50 % уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50 % акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуется более 145 млн клиентов в 20 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 15 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае, Турции и других странах.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481.
Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

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