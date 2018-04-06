Сбербанк поможет малому бизнесу

Сбербанк снизил ставки на 1-1,5 процентных пункта для представителей малого бизнеса с годовой выручкой до 60 млн рублей по заявкам, поданным после 3 апреля.

Оформить беззалоговое финансирование для развития бизнеса можно под 17% годовых (снижение ставки на 1,5 п.п.). Ставки по овердрафтному кредитованию снижены на 1 п.п. Получить финансирование для покрытия кассовых разрывов можно по ставке 14,5% годовых.

Также клиентам малого бизнеса доступно финансирование на приобретение недвижимости в коммерческих целях. При этом приобретать можно и жилую недвижимость с последующим переводом ее в нежилой фонд. Такое кредитование теперь доступно под 13,9% годовых (ставка снижена на 1,6 п.п. годовых).

Кредитование под залог недвижимого имущества или транспорта осуществляется по ставке 16,5% вместо 17-18%.

Производители сельскохозяйственных товаров теперь могут предоставить упрощенный пакет документов в рамках беззалогового кредитования с возможностью выбора индивидуального графика погашения. Ранее эта опция была недоступна данной категории заемщиков.

Для клиентов Сбербанка с годовой выручкой до 60 млн рублей, имеющих расчетный счет и ряд других продуктов, при подаче заявки после 3 апреля возможна дополнительная скидка по ставкам на кредиты для развития бизнеса и кредиты с оформлением в залог недвижимости, оборудования или транспорта.

– Мы снизили ставки, так как считаем важным поддерживать бизнес, у которого выручка составляет менее 60 млн рублей, потому что это наиболее чувствительный к ценам на финансирование сегмент, – отметил старший вице-президент, руководитель блока «Корпоративный бизнес» Анатолий Попов. – К тому же для этой категории клиентов мы расширили границы возраста заемщиков. Теперь кредит могут оформить предприниматели и физические лица в возрасте от 21 года до 70 лет, являющиеся собственниками бизнеса.

Представители малого бизнеса-клиенты Сбербанка могут подать заявку и пакет документов на кредит в интернет-банке «Сбербанк Бизнес Онлайн». Для тех, кто только начинает работать с банком, сервис доступен на сайте.

СПРАВКА:

ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50 % уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50 % акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуется более 145 млн клиентов в 21 стране мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 15 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае, Турции и других странах.

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