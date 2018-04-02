Модернизацию ЖКХ «оплатит» Сбербанк

Сбербанк планирует инвестировать порядка 20 млрд рублей в 50 проектов по модернизации инфраструктуры ЖКХ в 33 регионах России.

Как сообщает пресс-служба банка, им совместно с экспертами Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ подготовлены специальные так называемые «коробочные решения» по кредитованию, предусматривающее стандартизацию параметров заемного финансирования концессионных проектов.

«Для стимулирования притока частных инвестиций в инфраструктуру ЖКХ нужны универсальные, типовые решения, без которых финансирование не работает, это международный тренд, – отметил старший управляющий директор, директор управления по работе с клиентами РГС Сбербанка Михаил Чачин. – При этом необходимо радикально повышать привлекательность рынка для инвесторов. Это паритетная ответственность всех сторон – Минстроя РФ, Субъектов РФ и банков».

Более 20 «коробочных» кредитов (на сумму порядка 14,5 млрд рублей) находятся в высокой стадии готовности. По информации Минстроя, концессии в ЖКХ работают в 72 регионах России, в их рамках обслуживается 55 млн человек, а объем инвестиций составляет 257 млрд руб.

СПРАВКА:

ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50 % уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50 % акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуется более 145 млн клиентов в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 15 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае, Турции и других странах.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481. Официальные сайты Банка — www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.