ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Модернизацию ЖКХ «оплатит» Сбербанк
По инф. Телеинформа   
02 Апреля 2018 г.
Изменить размер шрифта

sberbank

Сбербанк планирует инвестировать порядка 20 млрд рублей в 50 проектов по модернизации инфраструктуры ЖКХ в 33 регионах России.

Как сообщает пресс-служба банка, им совместно с экспертами Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ подготовлены специальные так называемые «коробочные решения» по кредитованию, предусматривающее стандартизацию параметров заемного финансирования концессионных проектов.

«Для стимулирования притока частных инвестиций в инфраструктуру ЖКХ нужны универсальные, типовые решения, без которых финансирование не работает, это международный тренд, – отметил старший управляющий директор, директор управления по работе с клиентами РГС Сбербанка Михаил Чачин. – При этом необходимо радикально повышать привлекательность рынка для инвесторов. Это паритетная ответственность всех сторон – Минстроя РФ, Субъектов РФ и банков».

Более 20 «коробочных» кредитов (на сумму порядка 14,5 млрд рублей) находятся в высокой стадии готовности. По информации Минстроя, концессии в ЖКХ работают в 72 регионах России, в их рамках обслуживается 55 млн человек, а объем инвестиций составляет 257 млрд руб.

СПРАВКА:

ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50 % уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50 % акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуется более 145 млн клиентов в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 15 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае, Турции и других странах.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481. Официальные сайты Банка — www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске