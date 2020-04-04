Малый и средний бизнес сможет бесплатно сделать анализ продаж «Сравни себя с рынком»

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Сбербанк и IT-компания «Платформа ОФД» сделали бесплатным сервис анализа продаж «Сравни себя с рынком» на период пандемии коронавируса COVID-19. Сервис анализа продаж будет бесплатным, пока сложный период для сектора МСП не будет пройден. Инициатива направлена на повышение доступности инструментов оценки и прогнозирования для малой торговли, индустрии питания и сферы услуг.
Алексей Шашкин, директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка:
– Каждый предприниматель на этапе деятельности проходит через испытания. Сейчас непростое время для всех. Сохранять рентабельность и конкурентоспособность чрезвычайно сложно. Понимая это, мы хотим помочь малому и среднему бизнесу держать ситуацию под контролем, для этого мы предоставим предпринимателям бесплатный доступ к нашему сервису анализа продаж. Этот удобный сервис поможет увидеть скрытые возможности, тенденции и текущие тренды вокруг, что даст возможность сопоставить себя с конкурентами, проанализировать собственные бизнес-результаты и найти резервы для улучшения ситуации. Предприниматель на основе аналитических данных сможет понять, как ему поступать в той или иной ситуации, какие риски стоит учитывать и в каком тренде нужно развивать бизнес далее. Если понимать текущее положение, понимать текущие тренды, то бизнес легко можно адаптировать даже под самые сложные сценарии.
Клиентам «Платформы ОФД» открыты и другие инструменты аналитики в разделе «Бизнес» личного кабинета. Они позволяют следить за наиболее популярными товарами, состоянием касс, магазинов и другими показателями торговли в режиме онлайн, сообщает пресс-служба Сбербанка.
- Сервис анализа продаж будет бесплатным, пока сложный период для сектора МСП, связанный с пандемией коронавируса COVID-19, не будет пройден.
- Решение предназначено для кафе, кофеен, продуктовых магазинов, автосервисов, салонов красоты и других организаций сектора несетевой розницы.
- В режиме реального времени предприниматель получает аналитику по основным метрикам бизнеса в сравнении со среднерыночными показателями своей торговой категории.
Напомним, что решение для анализа продаж в торговле и индустрии питания «Сравни себя с рынком» предназначено для кафе, кофеен, продуктовых магазинов, автосервисов, салонов красоты и других организаций сектора несетевой розницы.
В одном окне, в режиме реального времени и удобном графическом виде предприниматель получает аналитику по основным метрикам бизнеса: выручке, среднему чеку, числу покупок (чеков), объему товарных позиций в чеке и ассортименту. Одновременно отражаются аналогичные среднерыночные показатели в выбранной торговой категории (продукты питания, автозапчасти, парикмахерские, цветы и др.).
Пользователь сам выбирает, по какому географическому признаку сравнивать собственные продажи с рыночными. Территория охвата может быть от определенного района торговли до уровня города или региона. Клиенту обеспечивается автоматический подбор территории продаж по выбранному адресу.
Пользуясь решением «Сравни себя с рынком», предприниматель может отслеживать ситуацию на рынке и в своей торговой точке, чтобы управлять продажами и покупательской активностью, оперативно корректировать цены и ассортимент.
Чтобы воспользоваться сервисом, нужно подключить «Оператор фискальных данных» в разделе «Все продукты и услуги» в интернет-банке Сбербанк Бизнес Онлайн и затем оформить подписку в личном кабинете «Платформы ОФД».
По инф. Телеинформа
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