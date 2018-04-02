Интернет-маркетинг – не просто новые слова

Байкальский банк Сбербанка выступил партнером 4-й конференции «Региональный интернет-маркетинг» (РИМ). Уже знакомое и ожидаемое многими ежегодное мероприятие в этом году пройдет в Иркутске 5 и 6 апреля.

С докладами на РИМе выступят представители иркутских интернет-агентств и специальные гости из Москвы и Екатеринбурга. Николай Смирнов из HiConversion расскажет о правилах выхода компаний в социальные сети и повышении эффективности рекламных кампаний. С трендами в маркетинге и клиентском сервисе участников познакомит представитель сервиса Callibri Иван Шкиря. На конференции также выступят спикеры из «ВКонтакте» и Mail.ru Group – они расскажут о маркетинге в соцсетях, а также партнер Яндекса по обучению Алексей Иванов, он поделится новинками рекламной системы Яндекса.

Специалисты Сбербанка в сфере эквайринга Константин Елсуков и Сергей Бондарь представят участникам конференции инструменты приема платежей в интернете согласно требованиям ФЗ-54 и презентуют новинки в области интернет-эквайринга».

Интернет-эквайринг – одно из приоритетных направлений развития Сбербанка. В последние годы мы наблюдаем стремительный рост показателей по этому направлению. Так, только за три последних года в Байкальском банке оборот интернет-эквайринга увеличился с десятка миллионов рублей до 150 миллионов рублей в месяц. И это далеко не предел, поскольку рынок не стоит на месте: появляются новые технологии и сервисы, а также компании, которые хотел бы пользоваться этой услугой и активно применять ее в повседневной работе. И мы готовы поделиться с участниками конференции своими наработками в этом направлении, – отмечает председатель Байкальского банка Сбербанка Александр Абрамкин.

Конференция «Региональный интернет-маркетинг» будет полезна собственникам бизнеса, маркетологам, руководителям интернет-магазинов, студентам и всем, кто хочет получить от интернета максимум пользы для бизнеса. Мероприятие пройдет на площадке Арт-Завода Доренберг (ул. Баррикад, 51/9).