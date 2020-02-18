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Клиент онлайн-магазина получил 100 тысяч бонусов «Спасибо» от Сбербанка
По инф. Телеинформа   
18 Февраля 2020 г.
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Крупнейшая программа лояльности «Спасибо от Сбербанка» и маркетплейс Беру, входящий в экосистему Сбербанка, подвели итоги новогодней акции «Спасибо! Подарков хватит на всех!». Главный приз получил житель Салехарда.

Как сообщает пресс-служба банка, покупая на Беру в период с 10 декабря 2019 года по 20 января 2020 года, клиенты программы лояльности Сбербанка автоматически становились участниками акции, по условиям которой им начислялись дополнительные бонусы в многократном размере:

  • 50 бонусов за каждую 50-ю покупку;
  • 501 бонус за каждую 501-ю покупку;
  • 5001 бонус за каждую 5001-ю покупку.

Также, согласно условиям акции, клиенту, совершившему самый дорогостоящий заказ, будет начислено 100 тысяч бонусов СПАСИБО. В этот раз главный приз достался жителю Салехарда, который купил на Беру на сумму 215 тысяч рублей.

Для оплаты покупок на маркетплейсе, участники программы лояльности Сбербанка активно использовали бонусы. В среднем при оплате заказов пользователи Беру списывали около 1400 бонусов СПАСИБО, при этом рекорд по числу списанных бонусов установил пользователь, который потратил на один заказ на маркетплейсе 44 тысячи бонусов.

– Мы проводим новогоднюю акцию уже много лет подряд, и она неизменно пользуется популярностью среди участников программы лояльности. Мы рады, что в этом году к нам присоединился ещё один партнёр экосистемы Сбербанка – маркетплейс Беру. Участники охотно откликнулись на предложения партнёра, а акция показала отличные результаты, – отметил генеральный директор оператора программы «Спасибо от Сбербанка» Андрей Писарев.

Всего в акции приняли участие 4328 человек из 77 регионов России. Наиболее активно совершали покупки жители Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Краснодарского края, Ростовской и Нижегородской областей.

По инф. Телеинформа

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