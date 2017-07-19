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В офисе Сбербанка открылся пункт обслуживания "ИркутскЭнергоСбыта"
По инф. Телеинформа   
19 Июля 2017 г.
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В Братске в офисе Сбербанка по проспекту Мира, 31 начал работу центр обслуживания населения ООО «ИркутскЭнергоСбыт». Здесь жители могут получить полную информацию по своим начислениям, а также сразу оплатить через сервисы банка счета за услуги, сообщает пресс-служба Байкальского банка Сбербанка.

– При открытии подобных центров обслуживания в офисах Сбербанка у наших клиентов появляется возможность в одном месте решать вопросы, связанные с уточнением сумм задолженности за коммунальные услуги и их оплатой. А управляющие компании, ТСЖ и жилищные объединения экономят средства на содержании собственных агентских точек, – комментирует начальник сектора платежных сервисов Братского отделения Сбербанка Полина Гасилова.

Напомним, прием платежей за электроэнергию в пользу ООО «ИркутскЭнергоСбыт» через каналы Сбербанка осуществляется без комиссии.

По инф. Телеинформа

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