В новогодние праздники Сбербанк будет работать в особом режиме

В период новогодних праздников устанавливается особый график работы офисов Сбербанка в Иркутске.

Как сообщает пресс-служба финансового учреждения, 30 и 31 декабря 2017 года режим работы обслуживающих подразделений банка сокращен на один час.

В период праздничных дней с 1 по 8 января 2018 года для проведения банковских операций будут открыты дежурные офисы.

Так, 4 января будут работать филиалы по адресам: ул.Розы Люксембург, 215В; ул.Трилиссера, 57А. 5 января – ул. Мира, 100А; ул. Байкальская, 206; ул. Урицкого, 19; ул. Розы Люксембург, 62; мкр. Первомайский, 27А. 6 января обслуживание клиентов будут осуществлять филиалы по ул. Новаторов, 3; ул. Дзержинского, 27А; ул. 2-я Железнодорожная, 78; ул. Декабрьских Событий, 105А; пр. Маршала Жукова, 5/1. 8 января – по ул. Рабочего Штаба, 9; проезд Ербанова,6.

Время работы дежурных офисов - с 10:00 до 16:00 без перерыва на обед.

С 9 января 2018 года все филиалы банка начнут работу в обычном режиме.

Напомним, стандартные банковские операции по оплате, денежным переводам и т.д. по-прежнему доступны в дистанционных каналах обслуживания Сбербанка.

По инф. Телеинформа

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