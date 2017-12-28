|
В новогодние праздники Сбербанк будет работать в особом режиме
|По инф. Телеинформа
|28 Декабря 2017 г.
|
В период новогодних праздников устанавливается особый график работы офисов Сбербанка в Иркутске.
Как сообщает пресс-служба финансового учреждения, 30 и 31 декабря 2017 года режим работы обслуживающих подразделений банка сокращен на один час.
В период праздничных дней с 1 по 8 января 2018 года для проведения банковских операций будут открыты дежурные офисы.
Так, 4 января будут работать филиалы по адресам: ул.Розы Люксембург, 215В; ул.Трилиссера, 57А. 5 января – ул. Мира, 100А; ул. Байкальская, 206; ул. Урицкого, 19; ул. Розы Люксембург, 62; мкр. Первомайский, 27А. 6 января обслуживание клиентов будут осуществлять филиалы по ул. Новаторов, 3; ул. Дзержинского, 27А; ул. 2-я Железнодорожная, 78; ул. Декабрьских Событий, 105А; пр. Маршала Жукова, 5/1. 8 января – по ул. Рабочего Штаба, 9; проезд Ербанова,6.
Время работы дежурных офисов - с 10:00 до 16:00 без перерыва на обед.
С 9 января 2018 года все филиалы банка начнут работу в обычном режиме.
Напомним, стандартные банковские операции по оплате, денежным переводам и т.д. по-прежнему доступны в дистанционных каналах обслуживания Сбербанка.
Загрузка...
Loading...
Тэги:
|
|