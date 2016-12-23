Спрос на потребительские кредиты существенно вырос

Сбербанк в Приангарье с начала года выдал более 100 тысяч потребительских кредитов на сумму 18,5 млрд рублей, что почти в полтора раза превышает аналогичный показатель прошлого года, сообщает пресс-служба Байкальского банка Сбербанка.

Существенное увеличение спроса на банковский продукт отмечается и в конце года. В частности, только за ноябрь жители области получили более девяти тысяч потребительских кредитов на сумму почти 2 млрд рублей.

– Повышение заинтересованности людей в приобретении кредитных средств мы объясняем активным сезоном покупок и снижением процентных ставок в банке, – комментирует начальник управления продаж и обслуживания в сети ВСП Иркутского отделения Сбербанка Юлия Новоселова. – Приближаются новогодние праздники, и, конечно, население активнее совершает крупные покупки. При этом в Сбербанке продолжается акция по потребительским кредитам, в рамках которой банк предлагает специальные ставки.

Сбербанк напоминает, что новогодняя акция по потребительскому кредитованию действует в период с 14 ноября 2016 года по 31 января 2017 года. Подробности можно узнать в офисах банка.

По инф. Телеинформа

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