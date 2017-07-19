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Сбербанк запустил вклад «Время сохранять»
По инф. Телеинформа   
19 Июля 2017 г.
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Сбербанк запустил новый вклад «Время сохранять», максимальная процентная ставка по которому составит 7% годовых.

Вклад «Время сохранять» можно оформить во всех отделениях Сбербанка, обслуживающих физических лиц, в интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», а также в устройствах самообслуживания в период с 18 июля по 18 августа 2017 года включительно. При этом открыть вклад с промокодом, который обеспечивает процентную ставку в 7% годовых, можно только в веб-версии !Сбербанк Онлайн!. Для вкладов, открытых другими способами, ставка составит 6,5%.

Промокод выдаётся клиенту, принявшему участие в тесте в сообществе Сбербанка в соцсети «ВКонтакте». Чтобы его применить, нужно выбрать в интернет-банке раздел «Вклады и счета» и нажать ссылку «У меня есть промокод».

Как сообщает пресс-служба Сбербанка, минимальная сумма для открытия вклада – 100 тысяч рублей, срок размещения – четыре месяца. Дополнительные взносы и расходные операции по вкладу не предусмотрены. Выплата процентов происходит в конце срока. Вклад открывается только в рублях.

С более подробной информацией о вкладе «Время сохранять» можно ознакомиться на сайте банка.

По инф. Телеинформа

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