Сбербанк снижает ставки по потребительским кредитам

С 15 февраля Сбербанк запустил весеннюю акцию со сниженными процентными ставками по потребительским кредитам.

Снижение ставок составляет до 3 процентных пунктов от базовой линейки. Минимальная ставка по «Потребительскому кредиту под поручительство физических лиц» теперь составляет 12,9% годовых, по «Потребительскому кредиту без обеспечения» – 13,9% годовых, условия действуют для кредитов на сумму от 300 тысяч рублей.

– 31 января закончилась новогодняя акция по потребительским кредитам, которую высоко оценили наши клиенты – например, выдачи в январе составили 55 млрд рублей, что на 24% больше аналогичного показателя предыдущего года, – отмечает директор департамента розничных нетранзакционных продуктов Сбербанка Наталья Алымова. – На волне успешной новогодней акции сегодня мы запускаем новое предложение, приуроченное к весенним праздникам Минимальная ставка в рамках новой акции составит всего 12,9% годовых в рублях – таких низких ставок по потребительским кредитам в Сбербанке ещё не было.

Как сообщает пресс-служба компании, процентные ставки устанавливаются индивидуально в зависимости от надежности, платёжеспособности и категории клиента.

В Сбербанке отсутствуют какие-либо комиссии по кредиту, а предложение по страхованию жизни, которое является добровольным, не влияет на размер процентной ставки по кредитному договору.

Подробнее с новыми условиями кредитования можно ознакомиться на сайте Сбербанка в разделе потребительского кредитования.

По инф. Телеинформа

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