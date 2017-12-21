Сбербанк принял участие в Международном РЕПО-ФОРУМЕ

Сбербанк принял участие в 13-м Международном РЕПО-ФОРУМЕ, состоявшемся 19-20 декабря. Как сообщает перс-служба банка, на генеральной макроэкономической сессии форума выступил вице-президент Сбербанка, руководитель департамента глобальных рынков Sberbank CIB Андрей Шеметов.

В числе тем, которые обсудили участники дискуссии, – международный макроэкономический ландшафт сегодня и в 2018 году, ключевые параметры мировых и российских финансовых рынков в 2018 году.

«Ситуация в мировой экономике достаточно благоприятная, в текущем году спад в экономике наблюдается лишь в 13 странах – меньше было только в середине 2000-х, – отметил Андрей Шеметов. – Что касается российского финансового рынка, то ситуацию на нём будут определять в 2018 году два важнейших параметра экономической политики: ключевая ставка и объём заимствований».

Международный РЕПО-ФОРУМ проводит Национальная финансовая ассоциация при поддержке Банка России и Международной ассоциации рынков капитала. В этом году Форум объединил представителей регулятора, экспертов международного уровня, казначеев, макроэкономистов, юристов, налоговиков, бухгалтеров, специалистов по инфраструктуре и управлению рисками.

По инф. Телеинформа

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