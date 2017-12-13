Сбербанк представил новые сервисы для ипотечного кредитования

Иркутский Сбербанк открыл новое отделение ипотечного кредитования на улице Сухэ-Батора, представил портал по поиску объектов недвижимости, а также запустил сервис «Телефония», способствующий удобству связи клиента с менеджером по ипотеке.

Четвёртый по счёту центр ипотечного кредитования Сбербанка в Иркутске открылся 12 декабря в памятнике архитектуры, построенном в 19 веке – имении купцов-меценатов Перетолчиных, расположенном по адресу улица Сухэ-Батора, 6. Как отметила управляющая иркутским отделением Сбербанка Наталья Цайтлер, месторасположение нового подразделения будет центром развития бизнеса.

– Здесь можно будет не только совершить все операции, связанные с услугами для частных клиентов, тут станет доступна возможность получить ипотечный кредит с использованием новых технологий и выйти отсюда, являясь обладателем собственного жилья, – пояснила она.

По словам Натальи Цайтлер, в Сбербанке наблюдают большой всплеск потребности в ипотеке.

– Мы понимаем, что нам необходимо расширять свои точки ипотечного кредитования, для того чтобы удовлетворить этот спрос и сделать процесс получения ипотеки более комфортным. Отличительной особенностью этого центра является сама локация, расположенная поблизости от крупнейших предприятий, в самом «сердце» города. Здесь сосредоточены наши потенциальные клиенты. Время – один из важнейших ресурсов, именно этот ценнейший ресурс мы планируем сэкономить нашим клиентам, – отметила представитель Сбербанка.

Благодаря активному сотрудничеству с Росреестром Иркутской области, в уходящем году Сбербанк оформил более трёх тысяч сделок на вторичном и первичном рынке жилья. Средний срок регистрации сделок, проводившихся через электронный сервис, сократился с пяти-семи до двух-трёх рабочих дней. Для большего удобства клиентов Сбербанк открыл портал для поиска и покупки недвижимости по ипотеке «ДомКлик». Новый сервис помогает осуществить полный цикл покупки жилья: от заявки на кредит до сопровождения сделки.

Все объекты недвижимости, представленные на сайте, уже проверены специалистами Сбербанка. Все операции можно совершить онлайн, посетить отделение банка надо будет лишь однажды – для подписания договора с банком и закладной. Сейчас на сайте размещено около шести тысяч объявлений о продаже квартир на территории Иркутской области. Кроме того, для клиентов «ДомКлика» действует специальное предложение – сниженная процентная ставка от 8,6 до 9,7 процентов годовых. В ноябре с помощью сайта совершено свыше пятидесяти сделок.

С 1 декабря Сбербанк запустил новый сервис: «Телефония». Теперь клиенту для связи с менеджером по ипотеке достаточно набрать телефонный номер 8-800-1001-900, после чего звонок сразу будет направлен к менеджеру, сопровождающему клиента. При этом, звонок будет бесплатным, даже если клиент находится в любом другом месте России.

– Менеджер, в свою очередь, отныне не тратит время на то, чтобы найти клиента в программе. Ему достаточно просто нажать кнопку «позвонить». Для банка – это отличная возможность мониторить качество общения с клиентом, а также сохранить историю взаимодействия с ним от этапа приёма заявки до выдачи кредита, – сообщила руководитель сети ипотечных центров Иркутского отделения Сбербанка Елена Шишмарева.

По инф. Телеинформа

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