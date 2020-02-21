Сбербанк предлагает к праздникам делать вклады со ставкой 5% годовых

К праздникам 23 Февраля и 8 Марта Сбербанк предложил клиентам промовклад «Лови весну» со ставкой 5% годовых. Открыть вклад и внести средства можно с 19 февраля по 14 марта 2020 года включительно. Срок вклада – пять месяцев.
Как сообщает пресс-служба банка, валюта вклада – рубль, минимальный размер – 50 тысяч рублей, капитализация процентов – в конце срока, частичное снятие и пополнение не осуществляются, максимальная сумма вклада не ограничена.
Оформить вклад можно в системе интернет-банкинга «Сбербанк Онлайн» и устройствах самообслуживания в любом регионе страны.
– Мы предлагаем нашим клиентам встречать весну вместе с нами. Наш новый вклад с повышенной процентной ставкой – это отличная возможность приумножить свои средства и поднять себе настроение в преддверии праздников 23 Февраля и 8 Марта, – комментирует директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков.
По инф. Телеинформа
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