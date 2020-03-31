Сбербанк предлагает инвестировать в паевые фонды онлайн

Сбербанк расширяет возможности дистанционного инвестирования. В мобильном приложении Сбербанк Онлайн появилась возможность вложить деньги в индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) и стратегии доверительного управления от «Сбербанк Управление Активами».
Как сообщает пресс-служба банка, минимальная сумма вложений при открытии ИИС в Сбербанк Онлайн составляет 10 тысяч рублей (в отделениях – 90 тысяч рублей), максимальная сумма – 1 млн рублей в год.
В начале марта в Сбербанк Онлайн появилась возможность вложиться в паевые инвестиционные фонды. Теперь в мобильном приложении представлен широкий набор инвестиционных продуктов от «Сбербанк Управление Активами». Чтобы открыть один из них, нужно нажать на знак «+» в разделе «Инвестиции и пенсии» и выбрать соответствующий раздел.
– Мы продолжаем последовательно расширять для клиентов Сбербанка возможности для инвестирования онлайн. Ранее мы обеспечили доступ к 18 открытым паевым фондам, а сейчас предлагаем новые инструменты – индивидуальные инвестиционные счета и стратегии доверительного управления. Теперь каждый клиент может выбрать в Сбербанк Онлайн инвестиционный продукт, максимально соответствующий его целям, – комментирует старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Наталья Алымова.
– Индивидуальный инвестиционный счет от управляющей компании обладает двумя главными преимуществами. Во-первых, это готовое решение – клиенты избавляют себя от рисков, связанных с самостоятельным выбором бумаг и операциями с ними, и доверяют это профессионалам. Во-вторых, вне зависимости ситуации на фондовых рынках владелец ИИС всегда может рассчитывать на возврат налога в 13%. Отмена 1% комиссии при оформлении онлайн делает наш ИИС еще более эффективным инструментом вложений, – говорит генеральный директор «Сбербанк Управление Активами» Евгений Зайцев.
Клиенты Сбербанка могут открыть онлайн ИИС с доверительным управлением. Это специальный счет для вложений в ценные бумаги с готовой инвестиционной стратегией. Необходимо лишь выбрать одну из двух предложенных стратегий и перечислить деньги, далее все сделают профессиональные финансисты. При этом ИИС дает возможность не только заработать на ценных бумагах, но и гарантированно получать налоговый вычет на вложенную сумму до 52 тыс. рублей в год. Налоговый вычет вскоре также можно будет оформить онлайн.
Клиентам предлагается две инвестиционные стратегии:
- «Накопительная» – вкладывает средства в гособлигации и облигации крупнейших российских компаний;
- «Российские акции» – вкладывает средства в акции крупнейших российских компаний, выплачивающих высокие дивиденды и обладающих перспективами роста.
При открытии и последующем пополнении ИИС в Сбербанк Онлайн отменена комиссия за «вход» в размере 1% от суммы инвестирования.
Минимальная сумма при открытии ИИС от «Сбербанк Управление Активами» в Сбербанк Онлайн составляет 10 тыс. рублей (в отделениях банка – 90 тыс.). Максимальная сумма вложений – 1 млн рублей в год.
Стратегии доверительного управления также представляют собой готовое решение от профессиональных управляющих. В отличие от паевых фондов, где клиент приобретает пай – долю в имуществе фонда, в стратегиях доверительного управления на счет клиента приобретается набор ценных бумаг в соответствии с выбранной им стратегией инвестирования. Стратегии доверительного управления позволяют гибко реагировать на изменения рынка. Минимальный взнос – 3 млн рублей.
Клиентам предлагается две инвестиционные стратегии:
- «Сбалансированный доход» – вкладывает средства в диверсифицированный набор акций и облигаций самых привлекательных и перспективных эмитентов;
- «Облигационный доход – Рублевые облигации» – вкладывает средства в гособлигации и облигации крупнейших российских компаний.
Ранее у клиентов Сбербанк появилась возможность вложить деньги в один из 18 открытых ПИФов «Сбербанк Управление Активами». Минимальный порог вложений в ПИФы – всего тысяча рублей. При этом при первичной покупке паев открытых ПИФов в Сбербанк Онлайн отменена комиссия за «вход» (надбавка) в размере 1% от суммы инвестирования.
После приобретения любого из продуктов клиент может отслеживать динамику и доходность своих вложений прямо в Сбербанк Онлайн, данные обновляются на ежедневной основе.
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