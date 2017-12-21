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Сбербанк получил подтверждение Национального рейтинга корпоративного управления
|По инф. Телеинформа
|21 Декабря 2017 г.
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В ходе проведения Российским институтом директоров процедуры оценки качества корпоративного управления значение Национального рейтинга корпоративного управления (НРКУ) Сбербанка по итогам 2017 года подтверждено на уровне 8 «Передовая практика корпоративного управления».
Таким образом, сообщает пресс-служба банка, Сбербанк сохранил свою позицию в тройке лидеров по качеству корпоративного управления среди российских компаний, имеющих НРКУ.
В соответствии со шкалой Национального рейтинга корпоративного управления Компания с НРКУ 8 соблюдает требования российского законодательства в области корпоративного управления, следует существенной части рекомендаций российского Кодекса корпоративного управления. Риски потерь собственников, связанные с качеством корпоративного управления, являются незначительными.
В настоящее время оценка качества корпоративного управления на уровне НРКУ 8 является максимальной среди российских компаний, имеющих НРКУ.
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