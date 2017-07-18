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Сбербанк Онлайн признан лучшим финансовым приложением в России
|По инф. Телеинформа
|18 Июля 2017 г.
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Приложение «Сбербанк Онлайн» получило первое место в номинации «Финансы и страхование» российского конкурса «Рейтинг Рунета», повторив результат прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Сбербанка.
Конкурс «Рейтинг Рунета» определяет лучшие сайты и мобильные приложения среди тысячи проектов. Претендентов на победу оценивали 240 экспертов digital-рынка, среди которых профессионалы мобильной разработки, представители бизнеса, агентств и СМИ. Лучших определяли с учётом таких критериев, как дизайн и удобство использования приложения.
– Мы благодарим экспертов «Рейтинга Рунета» за высокую оценку нашего приложения. Для нас это дополнительная мотивация совершенствовать «Сбербанк Онлайн». Над новыми продуктами и функциями приложения теперь работают команды всего банка, – рассказывает руководитель департамента «Банк 21» Сбербанка Святослав Островский.
Мобильным приложением «Сбербанк Онлайн» активно пользуется более 25 млн человек. За год аудитория выросла на 68%.
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