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Сбербанк начал торговлю золотом на Шанхайской бирже
По инф. Телеинформа   
14 Июля 2017 г.
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Sberbank CIB сообщает, что Sberbank (Switzerland) AG начал торговать физическим золотом на международной площадке Шанхайской биржи золота, международном центре торговли физическим золотом, серебром и другими драгоценными металлами.

Пилотная сделка была проведена в июле, в ее рамках была осуществлена продажа 200 килограммов золотых слитков местным финансовым институтам, сообщает пресс-служба Сбербанка.

Sberbank (Switzerland) AG получил статус международного члена Шанхайской биржи золота в сентябре 2016 года. В результате Sberbank CIB был предоставлен прямой доступ к быстрорастущему китайскому рынку золота и торговой площадке с увеличивающимся влиянием на международном рынке. Sberbank CIB планирует продолжать расширение операций на рынке драгоценных металлов Китая, крупнейшего потребителя золота в мире, и ожидает, что поставки золота в Китай составят 5-6 тонн до конца 2017 года. Золото будет поставлено напрямую официальным импортерам в Китае, также поставки будут осуществляться через биржу.

Андрей Шеметов, руководитель департамента глобальных рынков Sberbank CIB, вице-президент, отметил: «Мы предпринимаем серьезные шаги по расширению международного присутствия. Выход на китайский рынок всегда был для нас приоритетной задачей в рамках расширения присутствия в Азии. В феврале 2017 года Sberbank (Switzerland) AG начал торговлю физическими драгоценными металлами в Индии, втором по величине мировом потребителе золота. В этом году мы планируем поставить 20-25 тонн золота на 20 площадок по всей Индии. Рынки Индии и Китая имеют важнейшее значение для увеличения масштаба наших товарных операций».

Sberbank является одним из крупнейших операторов на российском рынке драгоценных металлов. Компания предоставляет полный спектр услуг по операциям с драгоценными металлами для корпоративных клиентов и финансовых институтов по всему миру. Торговля на товарных рынках – одно из стратегических направлений деятельности для Sberbank CIB, и его руководство стремится создать крупнейшего регионального игрока в данном сегменте.

Для реализации данных планов Sberbank CIB продолжает развивать хаб по торговым операциям на товарных рынках в Швейцарии, который будет поддерживать деятельность московского центра по торговле драгоценными металлами. Хаб будет сфокусирован на международных поставках физического металла, финансировании маршрутов таких поставок по всему миру и выработке решений по управлению рисками. Работа центров в Москве и Цюрихе обеспечит Группу Сбербанк значительной гибкостью в принятии решений, позволив обеспечивать поставки из обеих локаций. По прогнозам Sberbank CIB, в 2017 году он сможет поставить 50-60 тонн золота в слитках в Азию и ближневосточный регион.

По инф. Телеинформа

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