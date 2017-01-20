Сбербанк: клиенты рекомендуют!

Индекс NPS, который характеризует готовность клиентов рекомендовать своим друзьям и знакомым продукты и услуги Сбербанка, по итогам 4-го квартала 2016 года составил 58%, что на три процентных пункта выше значения аналогичного периода 2015 года.

Самыми лояльными клиентами Сбербанка остаются представители молодежи — показатель по этой категории составляет 67%, сообщает пресс-служба компании. Основной причиной высокой оценки клиенты называют удобство использования продуктов и сервисов – им нравятся мобильное приложение Сбербанк Онлайн, расширенная сеть банкоматов, возможность быстрых переводов с карты на карту. Еще одной причиной высокой оценки молодые клиенты Сбербанка называют то, что услугами банка активно пользуются их друзья и родственники.

– Чтобы лучше понимать клиента и своевременно менять бизнес-процессы, исходя из пожеланий клиента, мы делаем замер индекса NPS. Согласно опросам, основная причина готовности клиентов рекомендовать Сбербанк – это надежность. В основе улучшения клиентского опыта — индивидуальный подход. Мы понимаем, какие изменения еще можно и нужно сделать, чтобы улучшить наши продукты и сервисы, – отметила управляющий директор, начальник управления модернизации клиентского опыта Сбербанка Александра Алтухова. – Мы благодарим наших клиентов за то, что они уделяют время для обратной связи и помогают нам становиться лучше.

Сбербанк осуществляет замеры индекса NPS с помощью телефонных звонков клиентам. За 2016 год банк получил таким образом более 20 тысяч оценок.

По инф. Телеинформа

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