Сбербанк и Google запустили программу «Бизнес класс»

Сбербанк и Google при поддержке правительства Иркутской области объявили о запуске бесплатной программы развития микро- и малого предпринимательства «Бизнес класс». Проект поможет действующим и начинающим предпринимателям региона масштабировать бизнес или запустить свою компанию с нуля.

Как сообщает пресс-служба Сбербанка, принять участие в проекте могут все жители региона, которые стремятся вывести компанию на новый уровень или только планируют открыть свое дело. Регистрация доступна с 28 февраля на сайте. К программе также присоединились соседние регионы – Красноярский край и республика Бурятия.

– Когда компании, неоднократно доказавшие способность оперативно реагировать на внешние и внутренние вызовы, реформироваться и внедрять инновации, – я сейчас говорю о Сбербанк и Google, – объединяются с целью повышения уровня знаний и профессиональных навыков предпринимателей, от этого можно ожидать исключительно положительных результатов, – отметил министр экономического развития Приангарья Евгений Орачевский. – Мы рады, что начинающие и уже действующие предприниматели Иркутской области смогут принять участие в программе «Бизнес класс», и искренне рассчитываем, что полученные в результате знания окажут существенное влияние на развитие их бизнесов, а значит, и на развитие всей области в целом.

Как отмечается, более 173 тысяч человек из разных регионов России принимают участие в «Бизнес классе», 36 тысяч успешно завершили программу – 85% из них активно рекомендуют курс своим коллегам. Около половины выпускников также отметили значимые изменения в бизнесе после завершения курса.

После регистрации участники могут сразу приступить к занятиям. Обучение проходит в режимах «онлайн» и «интенсив». Первый формат состоит из восьми модулей, которые посвящены основам ведения бизнеса: исследованию рынка, маркетингу, продажам, планированию и финансам. «Интенсив» включает в себя как онлайн-часть, так и очные мероприятия. Самые активные участники программы из Иркутской области, Красноярского края и республики Бурятия смогут посетить четыре мастер-класса в Красноярске, которые начнутся уже в июне. Регистрация в режим «интенсив» продлится до 12 апреля 2018 включительно.

– «Бизнес класс» уже успешно запущен в ряде российских регионов и показывает отличные результаты. Сегодня мы рады подключить к программе Иркутскую область и очень благодарны правительству региона за всестороннюю поддержку запуска, – говорит директор по взаимодействию с органами государственной власти Google Россия Марина Жунич. – Надеемся, что проект даст толчок к развитию малого и микробизнеса области, и мы увидим много историй успеха.

Предприниматели могут выбрать одну из двух форматов обучения: «Я хочу развивать существующий бизнес» и «Я хочу начать собственный бизнес». Опытные участники проанализируют слабые и сильные стороны своей компании, оценят финансовые показатели и изучат клиентский опыт. В свою очередь, начинающие предприниматели займутся поиском бизнес-идеи и разработкой пошагового плана развития своего дела.

– Сбербанк создает особую экосистему для бизнеса. При этом мы понимаем, что для успешного развития предпринимательства необходимы не только продвинутые банковские продукты, но и доступные сервисы, которые помогут в получении системных знаний и освоении новейших методик ведения своего дела, – отмечает председатель Байкальского банка ПАО Сбербанк Александр Абрамкин. – Уникальность проекта «Бизнес класс» в том, что он содержит минимум теории и максимум практических навыков, применимых в реальном бизнесе. Это доказывают многие истории участников проекта из других регионов, теперь ключ к этим знаниям есть у всех жителей Иркутской области.

По завершении программы предприниматели получат электронный сертификат, подтверждающий прохождение всех модулей, а самые активные участники режима «интенсив» смогут воспользоваться специальными бонусами от Сбербанка и Google.

По инф. Телеинформа

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