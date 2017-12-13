Сбербанк, DocDoc.ru и Медскан запустили пилотный проект в сфере телемедицины

Сбербанк, лидер российского рынка цифровой медицины DocDoc.ru и сеть медицинских центров Медскан запустили прототип будущего телемедицинского проекта – информационный киоск #МодульЗдоровья.

Как сообщает пресс-служба Сбербанка, киоск #МодульЗдоровья обеспечивает дистанционное общение пациента и врача и позволяет удаленно пройти медицинское обследование. Задачи проекта – упростить доступ к медицинской помощи и сформировать культуру своевременного обследования для увеличения продолжительности жизни.

– Мы последовательно реализуем стратегию по построению цифровых экосистем, направленных на максимально широкое удовлетворение потребностей клиента, – отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис. – В этом году мы приобрели контрольный пакет в компании DocDoc.ru, которая уже занимает ведущие позиции на российском рынке цифровой медицины, и теперь совместно с этой и другими компаниями создаем экосистему здоровья.

– Сбербанк создает на базе DocDoc.ru медицинский маркетплейс, благодаря которому клиенты получат доступ к лучшим медицинским решениям на выгодных условиях от российских и зарубежных провайдеров. Сейчас мы готовимся заключить ряд стратегических соглашений с лидерами отрасли, которые зафиксируют уникальные условия для пользователей платформы, а также интересы поставщиков решений, – сообщил директор по развитию проекта «Телемедицина» DocDoc.ru Дмитрий Домарев.

– «МодульЗдоровья» позволяет оптимизировать наше время, вовремя проходить обследования, чтобы избежать проблем в будущем, – подчеркнул генеральный директор Медскан Леван Дзигуа. – Он рассчитан, прежде всего, на людей, которые стремятся заботиться о качестве и продолжительности своей жизни.

Информационный киоск #МодульЗдоровья установлен в одном из московских офисов Сбербанка (Кутузовский проспект, 32).

По инф. Телеинформа

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