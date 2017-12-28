Sberbank CIB внедрил мобильное рабочее место клиентского менеджера

Сбербанк разработал и внедрил уникальное технологическое решение, благодаря которому у клиентских менеджеров Sberbank CIB, корпоративно-инвестиционного бизнеса Сбербанка, появились мобильные рабочие места с возможностью оперативной дистанционной работы в различных автоматизированных системах банка.

Как сообщает пресс-служба финансовой организации, решение разработано на абсолютно новой технологической платформе Сбербанка – Единой фронтальной системе.

Теперь клиентские менеджеры Sberbank CIB могут на своих планшетах в режиме онлайн получить доступ к необходимым для работы информации и сервисам. В их числе – данные по клиентам, рассматриваемые сделки, рабочий календарь, список задач, отраслевые и корпоративные новости, аналитика, продуктовые и клиентские презентации. Существенно сокращается время, требуемое для работы с такой информацией и сервисами, работа клиентских менеджеров становится более мобильной и технологичной.

– Работа с крупнейшими клиентами специфична: она требует идеального сервиса, максимальной оперативности и особого подхода к безопасности – отметил вице-президент Сбербанка, руководитель департамента крупнейших клиентов Сергей Бабаян. – В нашем решении, аналогов которому нет на рынке, в полной мере учтены все эти требования. Для Сбербанка очень важно в любой момент оставаться на связи с клиентом и быть готовым в любой момент решить все его вопросы. Новая технология позволяет нашим менеджерам быть всегда рядом с клиентом и демонстрировать первоклассный сервис.

По инф. Телеинформа

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