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Сбербанк адаптировал официальный сайт для незрячих людей
По инф. Телеинформа   
13 Декабря 2017 г.
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Официальный сайт Сбербанка www.sberbank.ru стал доступным для незрячих людей. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Теперь все визуальные элементы ресурса сопровождены текстом, невидимым для зрячего пользователя. Кроме того, все графические элементы озвучены, любое действие можно совершить с клавиатуры, упрощена навигация как по отдельным страницам, так и по сайту в целом.

Новые возможности сайта доступны незрячим клиентам на любом устройстве, от рабочего компьютера до телефона, и на большинстве браузеров. Для этого необходимо включить функцию озвучивания элементов интерфейса (VoiceOver), которая является стандартной для современных устройств.

Сбербанк провёл адаптацию сайта в тесном сотрудничестве с незрячими и слабовидящими экспертами, замечания и пожелания которых были полностью учтены в актуальной версии ресурса.

«Мы тщательно проанализировали потребности наших незрячих и слабовидящих клиентов, – подчеркнул вице-президент, директор по маркетингу Сбербанка Владислав Крейнин. – При адаптации сайта мы исходили из того, что им должен быть полностью доступен весь контент сайта, при этом доступ к нему следовало максимально упростить. Сбербанк намерен продолжать работу в этом направлении: мы открыты для пожеланий и предложений».

По инф. Телеинформа

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