Почти 100 лавочек с цитатами о городе украсили набережную Иркутска

Еще 27 лавочек с цитатами о городе установлено Сбербанком в этом году на набережной Иркутска у бульвара Гагарина. Всего за два года проекта по благоустройству популярного места прогулок иркутян и гостей города эту территорию украсили около сотни необычных скамеек. На них нанесены отрывки из литературных произведений, высказывания известных людей, посвященные Иркутску.

– Сотрудники библиотек, музеев, других учреждений культуры отлично знают историю региона, по крупицам собирают самые разные факты, связанные с жизнью города, поэтому нам несложно было подобрать цитаты. Этот проект стал возможностью для того, чтобы поделиться накопленными знаниями с иркутянами, многочисленными туристами, которые обязательно стараются посетить «старую» набережную. Мы любим свой уникальный город и рады участвовать в делах, которые направлены на благоустройство Иркутска и просвещение иркутян, – отметил начальник управления культуры администрации Иркутска Виталий Барышников.

Напомним, в прошлом году, когда Иркутск отмечал свое 355-летие, необычные лавочки установили на аллее от моста до памятника Александру Третьему. В этом году обустроили и участок от памятника до спортивного клуба. При этом восемь из 27-ми новых скамеек решили сделать в виде качелей, сообщает пресс-служба Сбербанка.

Всего на изготовление объектов местным мастерским, выполнявшим заказ, потребовалось около двух месяцев.

По инф. Телеинформа

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