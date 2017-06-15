Объёмы потребительского кредитования растут

За пять месяцев текущего года Байкальским банком Сбербанка выдано жителям Приангарья, Бурятии, Забайкалья и Якутии свыше 85 тысяч потребительских кредитов на общую сумму 17 млрд рублей.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объёмы кредитования физлиц на потребительские цели выросли более чем на 10%. Пропорциональный рост отмечается на всех территориях деятельности Байкальского банка.

«Тренд увеличения спроса на кредиты в текущем году продолжается. При этом рынок сегодня достаточно гибкий и быстро откликается на перемены. Это можно отследить в том числе и по поведению наших клиентов. Один из ярких примеров – реакция населения на снижение ставок, которое банк провел в начале мая. Так, если средний показатель ежемесячных выдач в январе-апреле составлял порядка 16,2 тысяч кредитов, то в мае этот показать увеличился до 20 тысяч. Потребители мгновенно отреагировали на смягчение условий кредитования ростом кредитных заявок. И эта тенденция, скорее всего, пока будет держаться», – отмечает председатель Байкальского банка Сбербанка Анатолий Песенников.

Напомним, с 1 мая Сбербанк снизил процентные ставки по всей линейке потребительских кредитов. Снижение составило до 4 п.п. Сегодня действующие ставки по «Потребительскому кредиту под поручительство физических лиц» – от 12,9% годовых, по «Потребительскому кредиту без обеспечения» – от 13,9% годовых в рублях. Процентные ставки устанавливаются индивидуально в зависимости от надёжности, платёжеспособности и категории клиента. Подробная информация – на сайте банка.

По информации пресс-центра Байкальского банка Сбербанка.

По инф. Телеинформа

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