Лайнер нового поколения строят на кредиты Сбербанка

В ходе международного авиационно-космического салона «МАКС-2017» Сбербанк и Корпорация «Иркут» 20 июля подписали соглашение о развитии сотрудничества по проекту МС-21.

Как сообщает пресс-служба Сбербанка, соглашение подразумевает возможность предоставления корпорации широкого перечня финансовых продуктов банка в целях развития проекта МС-21, в том числе послепродажного обслуживания самолётов.

Сбербанк с 2012 года выступает основным финансовым партнером по разработке и производству новейшего среднемагистрального самолёта МС-21. Сумма предоставленных проекту кредитных ресурсов составляет около 1 млрд долларов США.

– Мы гордимся участием в важнейшем проекте отечественного авиастроения по созданию современного и конкурентного на мировых рынках самолёта. Наш банк продолжает развивать сотрудничество с ведущими российскими авиастроительными предприятиями, – подчеркнул вице-президент Сбербанка Вячеслав Цыбульников.

Президент ПАО «Корпорация «Иркут» Олег Демченко отметил, что сотрудники Сбербанка оказывали существенное содействие в анализе финансовой модели проекта МС-21.

– Мы высоко оцениваем стратегические партнёрские отношения со Сбербанком, с которым мы работаем по основным проектам корпорации, – добавил он.

По инф. Телеинформа

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