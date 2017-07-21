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Лайнер нового поколения строят на кредиты Сбербанка
|По инф. Телеинформа
|21 Июля 2017 г.
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В ходе международного авиационно-космического салона «МАКС-2017» Сбербанк и Корпорация «Иркут» 20 июля подписали соглашение о развитии сотрудничества по проекту МС-21.
Как сообщает пресс-служба Сбербанка, соглашение подразумевает возможность предоставления корпорации широкого перечня финансовых продуктов банка в целях развития проекта МС-21, в том числе послепродажного обслуживания самолётов.
Сбербанк с 2012 года выступает основным финансовым партнером по разработке и производству новейшего среднемагистрального самолёта МС-21. Сумма предоставленных проекту кредитных ресурсов составляет около 1 млрд долларов США.
– Мы гордимся участием в важнейшем проекте отечественного авиастроения по созданию современного и конкурентного на мировых рынках самолёта. Наш банк продолжает развивать сотрудничество с ведущими российскими авиастроительными предприятиями, – подчеркнул вице-президент Сбербанка Вячеслав Цыбульников.
Президент ПАО «Корпорация «Иркут» Олег Демченко отметил, что сотрудники Сбербанка оказывали существенное содействие в анализе финансовой модели проекта МС-21.
– Мы высоко оцениваем стратегические партнёрские отношения со Сбербанком, с которым мы работаем по основным проектам корпорации, – добавил он.
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