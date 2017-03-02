Кредиты с высокой скоростью

У клиентов Сбербанка из малого бизнеса появилась возможность получения предодобренных кредитов, которые можно получить в течение пары дней. Благодаря новым технологиям оценка заёмщика занимает пару часов и не требует документов.

Как рассказал на пресс-конференции 2 марта заместитель председателя Байкальского банка Сбербанка Евгений Елисеев, кредитование малого бизнеса остается одним из приоритетных направлений деятельности банка.

«Такого рода клиентам важна скорость. В Сбербанке нашли способ сократить затраты времени. Меня иногда самого удивляет, как много мы запрашиваем документов у клиентов. В принципе, имея расчётный счёт клиента, мы, наверное, понимаем о клиенте больше, чем он сам. Мы задались вопросом, зачем мы вообще запрашиваем те или иные документы? Таким образом родилась идея пилотных проектов предоодбренных кредитов», – поделился эксперт.

Как отметил спикер, подход смарт-кредитования предполагает анализ деятельности предпринимателя исходя из движений средств по его расчетному счету.

«Почти половина предпринимателей страны имеет открытый расчетный счет в Сбербанке, через который осуществляет свои транзакции и регулярные платежи. По характеру этих транзакций банк может с высокой степенью точности предсказать, насколько надежен данный заемщик, насколько у него устойчивый бизнес, и дальше, используя ряд дополнительных факторов, таких как скоринг мобильных операторов или, так называемые, стоп-листы, мы спокойно оцениваем вероятность дефолта того или иного заемщика», – говорит Евгений Елисеев.

По словам представителя Сбербанка, в случае если у предприятия стабильная выручка, отсутствуют штрафы и пени по налогам, поступают регулярные налоговые выплаты, заработные платы сотрудникам, то данной компании может быть рассчитан предодобренный кредит. Клиенту приходит смс-оповещение в мобильном приложении о рассчитанной сумме кредита, процентной ставки и сроке. Решение принимается в течение рабочего дня, в сумме до 10 миллионов рублей в зависимости от оборотов клиента. С октября прошлого года в Иркутской области по упрощённой схеме выдано свыше 100 смарт-кредитов.

Другой проект банка – кредиты TOP UP – даёт возможность получения дополнительного финансирования по действующим кредитам в Сбербанке в сумме до 10 миллионов рублей в зависимости от залога.

«Решение принимается в течение двух рабочих дней. Кредит предоставляется надежным заемщикам с хорошей кредитной историей и устойчивым финансовым состоянием. Технология позволяет с минимальными трудовыми и временными затратами восстановить погашенную часть кредита в банке», – пояснил Евгений Елисеев.

В дополнение к этому клиентам малого бизнеса с 13 февраля в ПАО Сбербанк открыта возможность оформления быстрых гарантий и проактивных гарантийных лимитов в сумме до 15 млн рублей по технологи QD (Quick decision), без обеспечения и поручительства. Решение принимается в течение рабочего дня с минимальным пакетом документов. В ближайшее время в Иркутском отделении планируется начать принимать заявления и получать банковские гарантии по он-лайн системе с сайта Сбербанк-АСТ, что позволит клиентам подавать заявление на предоставление банковских гарантий без обращения в банк.

В планах Сбербанка – внедрение новых сервисов. В первом квартале 2017 года планируется открытие услуги «Таможенные платежи». Услуга позволит заполнять и отправлять в ФТС через систему интернет-банкинга «Сбербанк БизнесОнлайн» документы таможенной службы, а также оплачивать услуги таможни напрямую со счетов в Сбербанке в онлайн режиме.

На второй квартал запланирован запуск еще одного сервиса – «Дистанционная регистрации бизнеса и открытие счета» – без посещения ФНС и офиса банка. Регистрация бизнеса и открытие счета будет реализовано в режиме онлайн. Так же во втором квартале планируется запуск нового продукта – «Кредитная корпоративная карта» с предодобренным лимитом по аналогии с кредитными картами для физических лиц.

По инф. Телеинформа

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ