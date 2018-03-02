Интернет-банком Сбербанка пользуется более 1 млн компаний

В 2017 году более 400 тысяч новых юридических лиц и индивидуальных предпринимателей открыли счета в Сбербанке.

Таким образом, число активных клиентов корпоративного блока банка на конец 2017 года превысило 2 млн.

Как сообщает пресс-служба банка, интернет-банком «Сбербанк Бизнес Онлайн» пользуется более 1 млн компаний, в нем зарегистрировано свыше 3 млн активных пользователей. 99,6 % транзакций осуществляется в электронном виде.

«Рост числа клиентов – результат того, что банк в прошлом году существенно улучшил свои сервисы для них и предложил новые, – говорит старший вице-президент, руководитель блока «Корпоративный бизнес» Сбербанка Анатолий Попов. – Мы запустили пакет услуг «Легкий старт» для начинающих предпринимателей с бесплатным обслуживанием. Был обновлен интернет-банк «Сбербанк Бизнес Онлайн». Клиенты получили быстрые расчеты внутри банка, которые занимают не более три-пять минут, и продолжительный 20-часовой операционный день. Расширилась линейка сервисов для развития бизнеса, их уже более двадцати – от бесплатного CRM и онлайн-бухгалтерии до сервиса гарантированных расчетов».

Также корпоративным блоком Сбербанка в 2017 году был создан Центр корпоративных решений на базе шести площадок в различных субъектах РФ. Его задача – оказывать всестороннюю оперативную поддержку и сопровождение клиентов-юридических лиц. Более миллиона корпоративных клиентов Сбербанка получают справочно-информационное и операционное обслуживание, поддержку в решении вопросов в области комплаенс и внешнеэкономической деятельности, новые продукты и услуги.

Банк постоянно совершенствует и упрощает кредитные процессы, применяя самые передовые технологии: модели анализа данных с помощью Big Data, роботизацию ручных операций. В результате 51% клиентов крупного и среднего бизнеса получают решение по кредитам менее чем за пять дней, 53% входящего потока малого и микробизнеса – решение менее чем за час в рамках смарт-кредитования.

Важным направлением работы корпоративного блока Сбербанка является активное участие в программах поддержки малого и среднего предпринимательства, реализуемых государственными институтами. Доля банка на рынке кредитования с господдержкой малого и среднего предпринимательства (субсидии, гарантии/поручительства) по результатам 2017 года составляет более 30%.

К концу 2017 года остаток кредитов малого и среднего предпринимательства в 1,3 трлн рублей превысил докризисный уровень. Годовой прирост портфеля составил более 200 млрд рублей, объем выдач кредитов МСП за 2017 год увеличился на 60% по сравнению с 2016-м годом и достиг 1,3 трлн рублей.

По инф. Телеинформа

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