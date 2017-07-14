Герман Греф выступил на сессии Международного финансового конгресса

Председатель правления Сбербанка Герман Греф выступил на панельной сессии «Судьба банков: как выжить между вызовами финтеха и прессингом регуляторов» 26 Международного финансового конгресса. Об этом сообщает пресс-служба Сбербанка.

– Россия движется по пути финтеха значительнее быстрее многих развитых стран, – отметил Герман Греф. – Сегодня любой банк можно назвать финтехом, потому что в каждом банке развиваются современные технологии.

– Последнее, чего хочет клиент, –это терять время в банке: именно банк должен приходить к клиенту, а не наоборот, – подчеркнул глава Сбербанка.

Другими спикерами сессии стали первые лица банков Юникредит, ВТБ, Райффайзенбанк, Тинькофф. Модератором дискуссии выступил первый заместитель Председателя Центрального банка РФ Дмитрий Тулин.

26 Международный финансовый конгресс (МФК–2017) проходит 12–14 июля в Санкт-Петербурге. Его тема – «Финансы для развития».

Конгресс – крупнейший в России международный финансовый форум, который проходит ежегодно и собирает признанных экспертов, представителей российских и зарубежных властных структур, руководителей центральных и коммерческих банков, финансовых организаций и бизнес-сообщества. Сессии МФК — интерактивные дискуссии, в ходе которых обсуждаются актуальные проблемы, стоящие перед мировой финансовой системой.

По инф. Телеинформа

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