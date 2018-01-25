500 тысяч жителей Приангарья пользуются зарплатными картами Сбербанка

На территории Иркутской области услугами Сбербанка по ведению зарплатных проектов сегодня пользуются свыше 9,8 тысяч различный организаций. Ежемесячно заработную плату на карты Сбербанка получают в общей сложности почти 500 тысяч жителей региона.

Только за прошлый год на зарплатные проекты Сбербанка перешли 25 тысяч сотрудников более 2,5 тысяч предприятий, сообщает пресс-служба банка.

- Зарплатный проект Сбербанка позволяет предприятиям удобно и быстро выплачивать зарплату своим сотрудникам. Банком предоставляется гибкая система тарифов по обслуживанию зарплатного проекта, возможность выпуска карт с индивидуальным дизайном, – комментирует управляющий Иркутским отделением Сбербанка Наталия Цайтлер. – Особые условия в нашем банке предлагаются организациям бюджетной сферы – для них предусмотрено бесплатное зачисление зарплаты. Кстати, в рамках исполнения требований федерального закона «О национальной платежной системе» для сотрудников бюджетных организаций Иркутской области Сбербанком уже эмитировано свыше 230 тысяч карт «МИР».

Сотрудники предприятий, получающие зарплату на карту Сбербанка, имеют доступ к широкой сети офисов и устройств самообслуживания банка, к системе интернет-банка и расширенному спектру функций мобильного банка. Владельцы зарплатных карт имеют возможность оформить кредитные карты с бесплатным обслуживанием, а также ипотечные и потребительские кредиты под сниженную процентную ставку с минимальным пакетом документов. Кроме того, за организацией, заключившей договор с банком, закрепляется персональный менеджер, что позволяет сотрудникам, не покидая рабочее место, получать консультации по банковским продуктам, оформлять заявки на кредитование.

По инф. Телеинформа

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