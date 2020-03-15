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Глобальное потепление: новые мрачные прогнозы
По инф. rosbalt.ru   
15 Марта 2020 г.
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Сильная жара и влажность на фоне потепления из-за выброса парниковых газов затронет 1,2 млрд человек. Об этом заявили ученые из Ратгерского университета в США.

По их оценкам, в случае повышения глобальной температуры на 1,5°С экстремальная жара установится в районах, где проживают 500 млн человек. Если этот показатель составит 2 градуса, то пострадают 800 млн человек, а если 3 градуса — то 1,2 млрд, пишет Phys.org.

При этом исследователи не исключили, что глобальная температура увеличится на 3°С уже в 2100 году.

По инф. rosbalt.ru

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