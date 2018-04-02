|
"Вошедшие в ковчег", или Взнос на капитальный ремонт: кто получит компенсацию от государства?
|Захар Ермолаев, "Мои года"
|02 Апреля 2018 г.
|
"Вошедшие в ковчег", или Взнос на капитальный ремонт: кто получит компенсацию от государства?
Госдума приняла новый закон, призванный поддержать самую незащищённую часть пенсионеров. Нововведение касается болезненной темы – уплаты взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов. Некоторые категории пенсионеров получат компенсации по взносам. На фоне повышения тарифов ЖКХ эта новость выглядит особенно актуальной, ведь плата за коммунальные услуги способна окончательно подорвать и без того небогатый личный бюджет. Так на кого же распространяется эта правительственная «амнистия»? Рассмотрим вопрос по порядку.