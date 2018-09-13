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Внучата как двигатель маркетинга
|Егор СТУКОВ, по сообщениям СМИ
|13 Сентября 2018 г.
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Внучата как двигатель маркетинга
Малыши – детки,внучата – это семейное счастье, прежде всего: радость в сердцах родителей, умиление в глазах родни и знакомых... Но не все так просто в этом безумном XXI веке, где ушлые (или выразимся нейтральней – «прагматичные») родители превратили процедуру продолжения рода в целую прибыльную индустрию. И это касается не только циничного Запада – а потихоньку расцветает и в нашем отечестве...