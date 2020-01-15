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Владимир Путин озабочен демографией. Уговорит ли наших дочек-внучек рожать?
|По инф. rosbalt.ru
|15 Января 2020 г.
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Владимир Путин озабочен демографией. Уговорит ли наших дочек-внучек рожать?
Послание Федеральному собранию впервые оглашается в самом начале года, поскольку нужно быстрее, не откладывая, решать задачи, перед которыми стоит страна. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе своего выступления перед парламентом. Важнейший блок выступления был посвящен проблемам демографии (которые действительно назрели, о чем мы пишем постоянно!) Интересно выглядят и озвученные предложения - но вот стимулируют ли они действительно появление массы новых ребятишек в стране? Выяснить это очень просто: поговорить с молодежью, с собственными дочками-внучками! Как они восприняли идеи и планы Владимира Владимировича?
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