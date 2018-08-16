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Видный иркутский агрокапиталист-единоросс через Ютьюб предлагает тормознуть "пенсионную повышку"
|Митрофан КОСТЕЕВ, по инф. Телеинформа
|16 Августа 2018 г.
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Видный иркутский агрокапиталист-единоросс через Ютьюб предлагает тормознуть "пенсионную повышку"
Представитель одного из известнейших бизнес-семейств Иркутской области, первый заместитель генерального директора СХ ПАО «Белореченское» Степан Франтенко — разместил на Ютьюбе видеообращение к президенту, правительству России и Государственной Думе по вопросу пенсионной реформы. Надо заметить, что Степан Франтенко - кандидат в депутаты Заксобрания региона (выборы тут должны пройти 9 сентября), а его обращение, довольно "конкретное" (как и полагается настоящему российскому капиталисту) - возможно, первое в стране, когда политик, представляющий "Единую Россию", публично оспаривает ее логику (ведь именно госдумовское большинство от ЕР уже успело протолкнуть законопроект о "пенсионной повышке" в первом чтении). Ситуация острая - но вполне логичная.