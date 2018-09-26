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Уже сегодня и завтра: Госдума готова проштамповать "пенсионную повышку"
|Елена Земскова, rosbalt.ru
|26 Сентября 2018 г.
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Уже сегодня и завтра: Госдума готова проштамповать "пенсионную повышку"
Похоже, «Единая Россия» решила демонстративно проигнорировать свой провал на выборах в регионах и довести пенсионную реформу до конца. Сегодня, 26 сентября, законодательный орган обсудит во втором, решающем чтении законопроект о повышении пенсионного возраста. Если все пройдет гладко, в третьем, окончательном чтении депутаты примут этот закон уже в четверг, 27 сентября, после чего он поступит на одобрение Совета Федерации, а затем на подпись к президенту.