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Тревожно: на должников по ЖКХ могут натравить коллекторов
|По инф. rosbalt.ru
|24 Января 2020 г.
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Тревожно: на должников по ЖКХ могут натравить коллекторов
Коллекторские агентства в России допустят до полноценной работы с долгами граждан по ЖКХ, передает «Коммерсант», ссылаясь на новую версию законопроекта о возврате задолженностей физических лиц. Это плохая новость для должников, и хорошая — для хозяев коллекторского бизнеса, считает экономист Дмитрий Прокофьев.
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