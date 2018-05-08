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Третий Рим против Третьего Рейха
|Юрий Павловский
|08 Мая 2018 г.
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Третий Рим против Третьего Рейха
Победа СССР над нацистской Германией – явление всемирного масштаба, создавшее целую эпоху. И вместе с тем это одно из самых недооценённых мировых событий, ведь наша Победа есть результат исторического противостояния, корни которого уходят в глубину веков. Истинное величие Победы открывается к контексте событий, определяющих отношения христианского Запада и христианского Востока, полагает обозреватель портала moi-goda.ru Юрий Павловский. Редакция портала признаёт дискуссионность авторской точки зрения и предлагает читателям высказать своё мнение по этому вопросу.