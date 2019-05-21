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Такое разное долгожительство: от красивой романтики любви до вечного вопроса науки
|Людмила Фалилеева
|21 Мая 2019 г.
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Такое разное долгожительство: от красивой романтики любви до вечного вопроса науки
Долгожительство – явление очень многогранное. С одной стороны, его окружает романтика долгой и плодотворной жизни, которая нередко идёт рука об руку с преданной любовью до самого конца. С другой – долгожительство всё чаще становится рациональным вопросом науки, которая старается найти самый подходящий и правильный ответ. Нынче новости успели охватить оба аспекта долгожительства. Мы увидели конец истории самой «живучей» любви, один пример ВИЧ-инфицированного 100-летнего старика и общие выводы учёных о главной черте всех долгожителей мира.