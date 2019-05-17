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Старость - только в голове?
|По инф. argumenti.ru
|17 Мая 2019 г.
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Как сказал Сатана в романе Булгакова, «человек не просто смертен, иногда он внезапно смертен». Вот и Сергей Доренко уже не доживёт до глубокой старости. Но когда состарится Владимир Путин и почему мы этого не замечаем? Когда появились старческие мешки под глазами молодого премьера Медведева и о чём они говорят? А что если до борьбы со старостью вообще отменить пенсионный возраст? И как готовиться к старости, которая всё равно подкрадётся незаметно? С главным редактором «Аргументов недели» Андреем УГЛАНОВЫМ поговорил академик Российской академии наук кардиолог Юрий Иосифович Бузиашвили.