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Спикер Госдумы дал понять про пенсионный возраст: "Берите что дают, а то и этого не будет"
|Митрофан КОСТЕЕВ, по инф. rosbalt.ru
|14 Августа 2018 г.
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Спикер Госдумы дал понять про пенсионный возраст: "Берите что дают, а то и этого не будет"
Фактически голос брутальной продавщицы советских времен - в ответ на жалобы о низком качестве ассортимента в продмаге: спикер Госдумы Вячеслав Володин не исключил, что государственные пенсии в России могут «обнулиться» из-за "дефицита бюджета". Заявление прозвучало на днях в Саратове на встрече с местными жителями - в ответ на резонные претензии относительно пресловутой "пенсионной повышки".