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Спикер Госдумы дал понять про пенсионный возраст: "Берите что дают, а то и этого не будет"
Митрофан КОСТЕЕВ, по инф. rosbalt.ru   
14 Августа 2018 г.
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