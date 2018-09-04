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Социологи — о выборах 9 сентября: "Пенсионные новости уронят явку"
|По инф. rosbalt.ru
|04 Сентября 2018 г.
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Социологи — о выборах 9 сентября: "Пенсионные новости уронят явку"
Единый день голосования 9 сентября не будет отличаться высокой явкой, заявил гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров. По его словам, явку «уронит» скептическое отношение людей к повышению пенсионного возраста. Напомним, что в ближайшее воскресенье в ряде регионов России пройдут выборы в законодательные собрания и другие местные органы власти.