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Школьные завтраки: "домашнюю еду" для внуков могут запретить
|Dronov
|12 Января 2019 г.
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Школьные завтраки: "домашнюю еду" для внуков могут запретить
Ученикам российских школ могут запретить приносить еду из дома. Это следует из новых правил, которые разработал Роспотребнадзор. В обществе разворачивается большая дискуссия по теме, затрагивающей интересы практически всех семей. Речь идет и о гигиене, и о традициях, и о социальном расслоении, и о экономии для родительских кошельков... Острая тема получается — по совершенно "детскому", казалось бы, поводу!