|
Работа достанется… автоматизированному. Невзирая на возраст
|Егор Стуков, по материалам СМИ
|18 Сентября 2018 г.
|
Работа достанется... автоматизированному. Невзирая на возраст
Эксперты Всемирного экономического форума (WEF) совместно с Евразийским институтом конкурентоспособности и консалтинговой компанией Strategy Partners опубликовали доклад «Будущее рабочих мест 2018», в котором прогнозируется состояние рынка труда на ближайшие годы. В исследовании говорится, что нас ждёт крупное обновление рабочих мест из-за постоянного внедрения современных технологий. И это впрямую касается нашей, «стариковской», темы: как выживать в конкуренции с молодыми кадрами в условиях, когда срок выхода на пенсию увеличивается?