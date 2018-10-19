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Путин "прекрасно понимает" людей, недовольных пенсионной реформой
|Путин "прекрасно понимает" людей, недовольных пенсионной реформой
|19 Октября 2018 г.
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Путин "прекрасно понимает" людей, недовольных пенсионной реформой
«Сейчас правительство проводит ряд необходимых, болезненных, но вынужденных мер, связанных с пенсионным законодательством, с изменением пенсионного возраста. Но во всех странах одно и то же. Кому понравится? Я прекрасно этих людей понимаю», — отметил президент Путин, выступая на дискуссионном клубе «Валдай». Таким образом, Владимир Владимирович продолжает морально оправдывать "пенсионную повышку" - в качестве "необходимых, но болезненных изменений в пенсионное законодательство".