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«Путин подлил масла в огонь»: эксперты — о том, почему общество никогда не примет пенсионную реформу
|По инф. rosbalt.ru
|28 Сентября 2018 г.
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«Путин подлил масла в огонь»: эксперты — о том, почему общество никогда не примет пенсионную реформу
Пенсионная реформа выдержала все протесты и всё недовольство граждан, прошла все три чтения в Госдуме и теперь уже никуда уходить не собирается. Конечно, депутаты приняли кое-какие поправки к закону, в основном обращаясь к предложениям Владимира Путина и партии «Единая Россия»: к примеру, женщинам позволили уходить на пенсию в 60 лет. Но от народного гнева подобные поблажки реформу не спасут. ИА «Росбалт» собрало мнения российских экспертов, чтобы понять, как население отреагирует на такой ход властей. Предлагаем вниманию читателей МГ спектр их суждений.