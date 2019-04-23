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Против российских дачников начинаются налоговые репрессии "за теплицы"?
|По инф. rosbalt.ru
|23 Апреля 2019 г.
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Против российских дачников начинаются налоговые репрессии "за теплицы"?
В регионах России налоговые органы штрафуют садоводов. Как сообщил председатель президиума межрегиональной общественной организации садоводов, огородников и дачников «Цветущая Родина» Владимир Шаталинский, сигналы об этом уже поступают из разных областей страны. Новость шокирующая - но логичная: государство "наводит порядок". Ему нужны деньги на новые мега-проекты, гонку вооружений, содержание армии чиновников - и на... борьбу с бедностью.