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Призрак коммунизма
|Захар Ермолаев
|01 Мая 2018 г.
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«Вы хотели бы стать пенсионером прямо сейчас? Всю жизнь получать от государства доход, который позволял бы не работать и при этом ни к чему не обязывал?» Примерно такой вопрос был задан пяти тысячам работающих россиян. Результат оказался серьёзным: больше половины респондентов однозначно ответили «да». Вопрос возник не на пустом месте, а в связи с концепцией безусловного дохода, которая сейчас тихо обкатывается в Европе. Что это – ловушка или манна небесная? Неужели мы будем жить при коммунизме, как обещал незабвенный Никита Хрущёв? Давайте посмотрим, что представляет собой это изобретение.