|
Прибавка к соцпенсии: плюс целых 182 рубля! Можете не рассыпаться в благодарностях...
|По инф. rosbalt.ru
|19 Марта 2019 г.
|
Прибавка к соцпенсии: плюс целых 182 рубля! Можете не рассыпаться в благодарностях...
Правительство РФ увеличивает с 1 апреля размер социальных пенсий на 2%. Постановление опубликовано на официальном портале правовой информации. Цифры "в среднем по больнице" получаются какие-то смехотворные - но для сторонников точки зрения "царь хороший - бояре плохие" заметим: не получается списать мизерность прибавки на то, что "общее указание президента выполнено халтурно министрами"